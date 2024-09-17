Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş eğilimi sürecek, 50'nin altını göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kütahya’da düzenlenen "Türkiye Buluşmaları" programında yaptığı konuşmasa, ekonomiye yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyonun hazirandan bu yana düşüş eğiliminde olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İnşallah bu eğilim devam edecek. Eylül ayı enflasyonu açıklandığında göreceğiz ki 40'lı rakamlara inmiş olacak” derken, “Şu anki tahminimiz öyle. Eylül ayında 50'nin altını göreceğiz. Yıl sonunda ise orta vadeli programdaki tahminimiz yüzde 41,5" ifadesini kullandı.

Yılmaz, enflasyonu gelecek yılın sonunda yüzde 17,5'e düşürmeyi hedeflediklerini ifade ederek, 2026'da ise tek haneli rakamlara indirmek için kararlı olduklarını belirtti.

“Daha ucuza borçlanma imkanı var”

Yılmaz, Merkez Bankası'nın rezervlerinde ciddi artış kaydedildiğini belirterek, risk primindeki düşüşü de şu şekilde vurguladı:

"Ülkemizin risk birimi düştü. 'CDS' dediğimiz ülke risk primimiz 700'lü puanlardan 270'lere kadar geriledi. Bu ne demek? Hem devlet hem özel sektör artık dış dünyada daha ucuza borçlanma imkanına, kaynak bulma imkanına kavuştu demek. Bu önemli bir ilerleme. Daha da iyi olacak inşallah. Geçen yıl başlattığımız programımızı 2025-2027 dönemini kapsayacak şekilde güncelledik. Programımız ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı büyütmeyi hedefliyor. Yüksek katma değerli üretim ve yenilenebilir enerji yatırımlarıyla cari açıkta kalıcı iyileşmeyi sağlayacağız.”

Projelerde kaynak dağılımı

Projelerde bitme aşamasında olanlara öncelik verildiğini söyleyen Yılmaz, "Parayı, elinizdeki kaynağı birçok projeye dağıttığınız zaman hiçbiri bitmiyor. Memlekete, millete hizmet edemiyor ama bunu belli projelere odakladığınızda, öncelikle onları tamamladığınızda hem o projeler millete hizmet etmeye başlıyor hem de o projelerden elde ettiğiniz kaynakla bir sonraki sefer çok daha fazla projeye başlama imkânı buluyorsunuz. Dolayısıyla bitme aşamasında olan projelere öncelik veriyoruz” dedi.