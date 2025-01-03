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Cevdet Yılmaz: Firmaların fiyatlama davranışlarında net iyileşme görülüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2024 yılı enflasyon verilerine yönelik değerlendirmesinde, “Programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz” derken, firmaların fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme olduğunu gözlemlediklerini, beklentilerindeki iyileşmenin hızlanarak, enflasyonda düşüşü daha da güçlendireceğini belirtti.

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz: Firmaların fiyatlama davranışlarında net iyileşme görülüyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TÜİK’in açıkladığı 2024 yılı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede Yılmaz, enflasyonda beklentilerin iyileşerek, son dönemde maliyet baskısının da azalışıyla firmaların fiyatlama davranışlarındaki iyileşmeyle de enflasyonda düşüşün süreceğini şu sözlerle anlattı:

“Programımıza duyulan güven neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ediyoruz.

Tüketici fiyatlarındaki aylık yükseliş aralık ayında yüzde 1,03 olarak gerçekleşmiştir. Uyguladığımız politikalar sayesinde 2024 yıl sonu enflasyonu geçen yıla göre 20,4 puan azalarak yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Dezenflasyon sürecini başlattığımız 2024 yılı haziran ayından itibaren ise yıllık enflasyondaki düşüş 31,1 puana ulaşmıştır.

Geriye dönük fiyatlamanın yüksek olduğu hizmet enflasyonundaki iyileşme son çeyrekte belirginleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimindeki düşüş aralık ayında sürmüştür. 

Firmaların fiyatlama davranışlarında net bir iyileşme olduğunu gözlemliyoruz. Yurt içi üretici fiyatlarındaki aylık yükseliş aralık ayında yüzde 0,4 olarak gerçekleşerek, üretici fiyatlarının yıllık enflasyonu, dezenflasyon sürecini başlattığımız dönemden bu yana 29,2 puan ve geçen yıla göre 15,7 puan azalarak 2024 yıl sonunda yüzde 28,5 seviyesine gerilemiştir.

Yurt içi üretici fiyatlarındaki ılımlı seyir, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskıyı hafifleterek, temel mallardaki fiyat artışlarını önemli ölçüde zayıflatmaya devam etmektedir.

İç talepte dengelenmeyi amaçladığımız dezenflasyon sürecinde, talep koşulları enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere gelmiştir.

Dezenflasyonun hızı açısından enflasyon beklentilerinin seyri önem arz etmektedir. Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikalarla enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi hızlandırarak, dezenflasyon sürecini daha da güçlendireceğiz.

Toplumsal refahı ilerletmek, ekonomide öngörülebilirliği artırmak, kaynakların daha adil ve etkin dağılımını gerçekleştirmek için uyguladığımız ekonomi programımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Para ve maliye politikaları arasındaki güçlü eşgüdümü sağlayan, şeffaf ve öngörülebilir politika adımlarımızın olumlu etkileri ile enflasyonu Program döneminde tek haneli seviyelere indirilerek bu seviyelerde istikrar kazanmasını sağlamayı hedefliyoruz.

Enflasyonun düştüğü, istikrarın pekiştiği bir ortamda temel amacımız kapsayıcı büyüme ile kalıcı sosyal refahı sağlamaktır.”

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