Cevdet Yılmaz, fon kriziyle ilgili konuştu: Geçici bir sorun, yapısal bir sorunla karşı karşıya değiliz

MERVE YİĞİTCAN

TÜRKONFED tarafından Elazığ’da düzenlenen 27. İş Dünyası Zirvesi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, son günlerde gündemi sarsan fon krizi ile ilgili konuştu.

“Makroekonomik temellerimiz sağlam, ekonomimizde bir problem yok” diyen Yılmaz, “Finans piyasalarımız çok daha iyi bir noktada. Ama sermaye piyasalarımızda belli bir alanda, kısıtlı bir alanda ortaya çıkmış bir sorunla karşı karşıyayız. Bu sorunu aşma yönünde de idari, adli gerekli tedbirler alınıyor, alınmaya da devam edilecek. Bu geçici bir sorun, kısıtlı bir alanda ortaya çıkan bir sorun. Ve bu sorunu aştığımız zaman sermaye piyasalarımız eskisinden de daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek” dedi.

Yapısal bir sorunla karşı karşıya olunmadığını söyleyen Yılmaz, “Sermaye piyasalarımızın da yapısı oldukça sağlıklı. Ama geçici bir sorunumuz var. Bu sorunla ilgili de ilgili tüm kurumlarımız koordinasyon içinde üzerlerine düşeni gerçekleştiriyorlar. İnşallah bu sorunu atlattığımız zaman güçlü bir şekilde sermaye piyasalarımız yoluna devam edecek; ondan da hiç şüpheniz olmasın” ifadelerini kullandı.