Cevdet Yılmaz: Güçlenen rezervler, enflasyonist baskılara karşı tampon görevi üstleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası’nın rekor seviyede açıklanan rezervlerini sosyal medya hesabından değerlendirdi. Yılmaz, güçlenen rezervlerin, enflasyonist baskılara karşı tampon görevi üstlenirken, küresel risklere karşı ekonominin dış kırılganlığını da azalttığını söyledi.

Yılmaz, bugün rekor seviyede açıklanan rezerv rakamlarıyla ilgili X hesabından açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, "Politikalarımızın etkinliği, yabancı sermaye girişini giderek daha fazla teşvik etmiş ve brüt rezervlerimiz 167,6 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Uyguladığımız politikalara olan güvenin artması, rezervlerimize olumlu yansımaya devam ediyor." dedi.

Yılmaz şu mesajları verdi:

“Politikalarımızın etkinliği, yabancı sermaye girişini giderek daha fazla teşvik etmiş ve brüt rezervlerimiz 167,6 milyar dolarla tarihin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Uyguladığımız politikalara olan güvenin artması, rezervlerimize olumlu yansımaya devam ediyor. Türkiye’ye yönelik risk algısının iyileşmesiyle birlikte kaynak girişi artarken, faiz maliyeti de düşüyor.

Para, maliye ve gelir politikası arasındaki koordinasyonu hızlı bir şekilde sağlayarak, makroekonomik ve finansal göstergelerde güçlü bir iyileşme ivmesi yakaladık.

Uyguladığımız ekonomi programı, makroekonomik istikrarı yeniden tesis ederek cari açığı azaltmış, enflasyonist baskıları hafifletmiş ve Türk lirasına olan güveni artırmıştır.

Güçlenen rezervlerimiz, enflasyonist baskılara karşı tampon görevi üstlenirken, küresel risklere karşı ekonomimizin dış kırılganlığını da azaltmaktadır.

Enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, dengeli ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışını hedefleyen programımız, bütüncül politikalarla sürdürülecektir.”