Cevdet Yılmaz: Hedef cari açığın finansman kalitesini artırmak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesaplarından cari açığı değerlendirdi.

2024 yılı Ocak ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açığın, 2023 yılı Mayıs ayına göre 22,6 milyar dolar azalarak 37,5 milyar dolar seviyesine gerilediğini belirten Yılmaz, Ocak ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre cari açıkta yaklaşık 7,9 milyar dolar iyileşme kaydedildiğine dikkat çekti.

Yılmaz, iyileşmede dış ticaret dengesinde gerçekleşen 8,2 milyar dolar düzeyindeki olumlu performansının etkili olduğunu aktardı.

Özellikle dış ticaret dengesinde öngörülen iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerinden daha iyi bir performans sergilemesini beklediğini dile getiren Yılmaz, "Bir taraftan cari açığı azaltırken diğer taraftan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarımızı kurumlarımızın güçlü koordinasyonu içerisinde uygulamaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.