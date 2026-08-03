Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Yıllık ihracat Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaştı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, temmuz ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ticaretteki zayıf görünüme rağmen Türkiye'nin ihracat performansını koruduğunu belirtti. Yılmaz, güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarlarının bu başarıda etkili olduğunu ifade etti.

Yıllık ihracat Cumhuriyet tarihinin zirvesine ulaştı

"Küresel belirsizlikler ve çatışma ortamının etkisiyle dünya ticaretindeki zayıf görünümün sürdüğü bu dönemde, Türkiye'nin ihracatı güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarları sayesinde yüksek seviyesini sürdürmektedir." değerlendirmesini yapan Yılmaz, ihracatın, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında artarak 25,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, yıllıklandırılmış ihracatın 278,6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını vurguladı.

"Büyümenin nimetlerini tüm toplumsal kesimlere yansıtmak için çalışmayı sürdüreceğiz"

Yılın ilk yarısında 65,2 milyar dolar gerçekleşen yıllıklandırılmış turizm gelirlerinin de etkisiyle temmuzda yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının 400 milyar dolar üzerindeki seyrini devam ettirdiğini bildiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bölgemizde yaşanan savaş ve jeopolitik gerilimler nedeniyle tedarik zincirinde yaşanan kırılmalar, artan lojistik, enerji, sigorta ve finansman maliyetlerine rağmen ithalatta ocak-temmuz döneminde geçen yıla göre yüzde 4,7 ile kontrollü bir artış yaşanmıştır. Jeopolitik gerilimlerin etkisini azaltmak için aldığımız önlemler sayesinde cari açığın yılın kalanında sınırlı artışla sürdürülebilir seviyelerde kalacağını öngörüyoruz.

"İhracatçılarımıza desteğimizi sürdüreceğiz"

İhracatımızı ve ihracatçılarımızı güçlü bir şekilde desteklemek temel önceliklerimiz arasındadır. Bunun yanı sıra üretim sektörüne yönelik uyguladığımız desteklerin ihracatımızın güçlü performansına katkı sağlamaya devam etmesini amaçlıyoruz. Rekabetçi bir şekilde büyümek ve büyümenin nimetlerini tüm toplumsal kesimlere yansıtmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz."