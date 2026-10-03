Cevdet Yılmaz: İhracatımızın vatandaşımızın refahına daha güçlü yansımasını sağlayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sanal medya hesabından dış ticaret verileri ile ilgili açıklama yaptı.

Yılmaz, "Küresel ticaretin, jeopolitik gerilimler, korumacılık eğilimleri ve tedarik zincirlerindeki belirsizliklerle sınandığı bir dönemde, ihracatımız ekonomimizin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırmaya devam ediyor. Güçlü ihracat performansımız, dış dengedeki kazanımlarımızın korunmasına katkı sağlarken büyümenin daha dengeli ve sürdürülebilir bir kompozisyonda ilerlemesini de destekliyor. Eylül ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 artarak 26 milyar dolara ulaşırken, yıllıklandırılmış ihracatımız 283,7 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine yükselmiştir. Yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatımızın da artmaya devam ederek 409 milyar doları aştığını tahmin ediyoruz. Bu performansı, küresel talebin zayıf seyrettiği ve başlıca ticaret ortaklarımızın büyüme görünümünün baskı altında olduğu bir dönemde elde etmemiz, üretim altyapımızın gücünü ve ihracat pazarlarımızdaki çeşitlenmenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken, lojistik altyapımızı ve stratejik ticaret bağlantılarımızı geliştirerek Türkiye'nin bölgesel ve küresel ticaret ağlarındaki konumunu daha da güçlendireceğiz. Yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin ihracat içindeki payını artırırken firmalarımızın yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandıracak, küresel değer zincirlerinde daha yüksek katma değer üreten aşamalarda yer almalarını destekleyeceğiz. Üretim kapasitemizi teknoloji, yenilikçilik ve beşeri sermayemizle güçlendirerek daha rekabetçi ve yüksek katma değerli bir ihracat yapısına ulaşmayı amaçlıyoruz. İhracatın büyümeye ve istihdama katkısını artırırken, oluşturduğu ekonomik değerin vatandaşlarımızın refahına daha güçlü biçimde yansımasını sağlayacağız" dedi