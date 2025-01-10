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Cevdet Yılmaz, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ekonomideki olumlu ivmenin, işgücü piyasası ve sanayi üretimindeki güçlü performansla desteklenmeye devam ettiğini bildirdi.

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz, iş gücü istatistiklerini değerlendirdi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) açıklanan Kasım 2024'e ilişkin iş gücü istatistiklerini değerlendirdi.

Orta Vadeli Program ile belirlenen ana çerçevede, gerçekçi bir zeminde, güven ve istikrarla sonuç aldıklarını belirten Yılmaz, "Ekonomimizdeki olumlu ivme, işgücü piyasası ve sanayi üretimindeki güçlü performansla desteklenmeye devam ediyor." ifadesini kullandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre, işsizlik oranının kasımda bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,6'ya gerilediği bilgisini veren Yılmaz, şunları kaydetti:

"2024 yılı kasım ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 986 bin yeni istihdam ekonomimize kazandırılmıştır. İşsizlik oranı kadınlarda geçen aya kıyasla 0,5 puan azalırken, gençlerde işsizlik oranındaki düşüş son iki ayda 1 puana ulaşmıştır. Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimimiz toparlanmış, kasım ayında aylık yüzde 2,9, yıllık bazda ise yüzde 1,5 oranında artış kaydetmiştir. Kararlı bir şekilde uyguladığımız politikalarla enflasyonu düşürürken, dengeli büyüme yaklaşımı ile istihdamı, üretimi ve ihracatı artırmayı hedefliyoruz. Nihai amacımız ise kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme ile kalıcı sosyal refah sağlanmaktır."

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