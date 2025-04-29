Cevdet Yılmaz: İşsizlik 2005’ten bu yana en düşük seviyede

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, istihdamımızı korumaya ve artırmaya yönelik çok yönlü tedbirler almaya devam edeceklerini söyledi.

Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işgücü istatistiklerini X hesabından değerlendirdi.

Yılmaz, "Dezenflasyonun kalıcı olarak tesisi için gerekli adımları atarken, işgücü piyasalarımızın etkin çalışmasını da gözeterek işsizliği azaltmaya devam ediyoruz." dedi.

Yılmaz şu mesajları verdi:

"Mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre 2025 yılı mart ayında işsizlik oranı, yüzde 7,9 oranıyla aylık işgücü istatistik verilerinin açıklanmaya başlandığı 2005 yılından bu yana en düşük seviyesine inmiştir. İşgücüne katılma oranı bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 53,4’e yükselirken istihdamımız da bir önceki aya göre yaklaşık 400 bin kişi artarak 32,6 milyona ulaşmıştır.

Eğitime verdiğimiz önem doğrultusunda yaptığımız yoğun yatırımlar sayesinde ülkemizde yükseköğretim mezunu gençlerin sayısında son yıllarda hızlı bir artış yaşanmıştır. İstihdam politikalarımızı, eğitim seviyesi artan işgücümüze uygun olarak geliştirmemiz sonucunda gençlerimizin işgücüne katılma oranları artmakta, istihdam oranı yükselmektedir. Nitekim 2025 yılı mart ayı itibarıyla mevsimsel düzeltilmiş işgücüne katılma oranı gençlerde yüzde 47,4’e ulaşırken, genç işsizliği yüzde 15,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Orta Vadeli Programımızda öngördüğümüz şekilde istihdamımızı artıracak ve toplumsal refahımızı ileriye taşıyacak politikalarımızı sürdürmekte kararlıyız. Bu süreçte işgücü piyasasında yaşanan dönüşümü yakından takip ederek, istihdamımızı korumaya ve artırmaya yönelik çok yönlü tedbirler almaya devam edeceğiz."