Cevdet Yılmaz, KOP için 5 yılda 350 milyar lira kaynak öngörüldüğünü açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı kapsamında 2024-2028 yılları arasında 350,7 milyar liralık bütçe ayrılacağı belirtti.

Yılmaz, ilk olarak 29 Aralık 2024 tarihinde Şanlıurfa’da gerçekleştirdikleri Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısının ikincisini yapmak üzere Konya’da olduklarını belirtirken, “Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz 2024-2028 KOP Eylem Planı ile bölgede kalkınma ivmesini daha odaklı bir şekilde güçlendireceğiz" dedi.

5 yılda 166 proje

Hazırlanan dört dönüşüm programı kapsamında ilk olarak 39,4 milyar lira bütçe ile su kaynaklarının etkin yönetimi programının uygulanacağını bilgisi verilirken, tarımda verimlilik artışı programına 6 milyar TL, katma değerli üretimi artırmayı amaçlayan programlara 900 milyon TL, kırsalda dengeli kalkınma programına da 11,6 milyar TL aktarılacağı ifade edildi.

Yılmaz, 5 yıllık dönemde toplam 166 projenin hayata geçirileceğini kaydetti.

KOP, GAP’ın ardından Türkiye’nin en büyük ikinci sulama projesi olma özelliği taşıyor ve 8 ildeki tarım alanlarını kapsıyor.