Cevdet Yılmaz: Küresel belirsizliğe rağmen ihracat güçlü seyrini koruyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış ticaret verilerini değerlendirdi. Yılmaz, Türkiye ihracatının küresel ekonomide artan belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlere rağmen nisan ayında güçlü bir performans sergilediğine işaret ederken, yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımla makroekonomik istikrarın güçlendirilmeye ve sürdürülebilir büyüme altyapısının sağlamlaştırılmasına devam edildiğini belirtti.

Yılmaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirme şu şekilde:

“İhracatımız, küresel ekonomide artan belirsizlikler ve jeopolitik gerilimlere rağmen nisan ayında güçlü bir performans sergilemiştir.

Nisan ayında ihracatımız yıllık yüzde 22,3 artışla 25,4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, yıllıklandırılmış ihracatımız 275,8 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

Ticarette korumacılık eğilimlerinin güçlendiği, küresel talep görünümünün zayıfladığı ve jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde; yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yaklaşımımızla makroekonomik istikrarımızı güçlendirmeye ve sürdürülebilir büyüme altyapısını sağlamlaştırmaya devam ediyoruz.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda üretimde dönüşümü hızlandıran, verimliliği ve rekabet gücünü artıran, yatırım ortamını iyileştiren ve ülkemize döviz kazandıran sektörleri destekleyen politikalarımızı güçlü bir koordinasyon içerisinde kararlılıkla uyguluyoruz. Böylece sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeyi destekleyerek vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artırmayı hedefliyoruz.”