Cevdet Yılmaz memur maaş zammı için oran yineledi, emekli aylıklarında artış için tarih işaret etti

Memur ve emekli maaşı zammı için gözler ocak ayında açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına çevrildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini 3 Ocak Çarşamba günü, saat 10.00'da duyuracak. TÜİK'in verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda bir önceki aya göre yüzde 3,28 artarken, temmuz-kasım döneminde de tüketici fiyatlarında yüzde 33,66 artış oldu.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 6'lık zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Memur ve emelisine maaş zammı için oran verdi

Memur ve emeklisine maaş zammı ne kadar olacağı merak edilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur maaşlarının zam oranına ilişkin mesajlar verdi. Sabah’a konuşan Yılmaz, zam oranının yüzde 50'ye yakın olacağını kaydetti.

Memur zammının, Orta Vadeli Program'da (OVP) tahmin edilen yüzde 65 enflasyon oranının gerçekleşmesi halinde yüzde 50'ye yakın seviyede oluşacağını kaydeden Yılmaz, şunlar söyledi:

"Aralık enflasyon oranı ocak ayında belli olduktan sonra zam oranı da netleşecek. Memur zammı enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden kaynaklı 15 puanlık artışla yüzde 50'ye yakın çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine de enflasyona göre artış yapılacak.

Ancak bu grubun aylıkları yılın ikinci yarısında görece daha yüksek artacak. Alt gelir grupları için mali imkânlarımızı zorlayacağız. Çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmeme ilkemiz belli.

“Bu durumda olanlar için çalışılıyor”

Bu noktada en düşük emekli aylığı 7 bin 500 lira olan da var, az primle emekli oldukları için kök aylığı 3 bin 500-5 bin olduğu halde 7 bin 500 alan da var. Bu durumda olanlar için çalışılıyor. Ama mutlaka düşük gelirlileri gözeteceğiz. Unutmayalım ki, depremin maliyeti de jeopolitik riskler de halâ önümüzde.

Enflasyon yılsonunda yüzde 65 civarında gerçekleşecek. Şu anda aylık ortalama enflasyon artışında 2022'nin altındayız. Geçen yıl aylık ortalama yüzde 4.26 olan enflasyon, bu yıl 3.82'ye geriledi. Enflasyon 2024'ün ortasından itibaren belirgin şekilde düşecek. Önemli olan enflasyonda beklentileri kırmak."