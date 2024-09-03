Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon süreci devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine yönelik, açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP) ile dezenflasyonun reel ekonomi üzerindeki maliyetini hafifletmeyi amaçladıklarını söyledi.

Yılmaz, bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Yılmaz, şu mesajları verdi:

"Dezenflasyon süreci devam ediyor.

Enflasyonist baskıların azalmasının etkisiyle TÜFE ağustos ayında yüzde 2,47 oranında arttı. Gıda fiyatlarının düşmesi, döviz kurundaki ılımlı seyir ve yurtiçi talebin artış hızının yavaşlaması aylık enflasyonun bir önceki aya kıyasla düşük gelmesinde etkili oldu. Aylık enflasyonun artış hızının yavaşlamasıyla birlikte, yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla belirgin bir şekilde 9,8 puan azalarak yüzde 51,97’ye geriledi. Çekirdek enflasyon göstergelerinin (B ve C) yıllık enflasyonlarında da belirgin düşüşler kaydedildi.

Enflasyonla mücadele konusunda ekonomik programımızı kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz.

Güçlü siyasi ve sosyal sahiplenme ile enflasyonda sağladığımız sonuçlarla öngörülebilirliği arttırıyor, istikrar içinde büyüme hedefimize katkıda bulunuyoruz. Enflasyon konusunda elde ettiğimiz pozitif sonuçların refah seviyesi ve gelir dağılımı üzerindeki etkilerini de önümüzdeki dönemde görmeye başlayacağız.

Açıklayacağımız güncellenmiş OVP ile mal ve hizmet piyasalarının daha etkin işlev görmesini sağlayacak ve piyasada rekabeti artıracak politikalar vasıtasıyla enflasyon üzerindeki ataleti kırmayı ve uzun dönemli beklentileri iyileştirerek dezenflasyonun reel ekonomi üzerindeki maliyetini hafifletmeyi amaçlıyoruz."