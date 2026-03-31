Cevdet Yılmaz: Savaş bitse de ekonomik etkileri sürecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) 45. Olağan Genel Kurulu’nda konuşuyor.

Yılmaz, konuşmasında ikinci ayına giren İran Savaşı'nın ekonomiye etkilerine ilişkin mesajlar verdi.

Yılmaz konuşmasında, “Savaş bitse bile artçı etkilerin tahribatı bir süre daha devam edecektir” derken, “Ekonomi politikalarımızı savaş sonrası döneme hazırlamamız lazım” diye belirtti.

İsrail-ABD ve İran arasında yaşanan savaşın, bölgesel ve küresel istikrara önemli zararlar veren bir ölçekte olduğunu belirten Yılmaz'ın öne çıkan açıklamaları şu şekilde oldu:

"Bu savaş bir ön önce bitsin diye gayret ediyoruz. Savaşın bölgeye yayılmaması, derinleşmesi için gayret ediyoruz. Anlık duygularla karar veren bir ülke değiliz.

Kısa vadede yaşananların ekonomimizi üzerinde bazı olumsuz etkileri olacağını ifade edebilirim.

Dünyada büyümenin aşağı yönlü, enflasyonun yukarı yönlü riskler içerdiğini ifade etmemiz gerekiyor.

Temennimiz, bu etkilerin kısa vadeli olması ve bir an önce normal duruma dönülmesidir. Savaş bitse bile artçı etkilerle yaşanan tahribatın giderilmesi zaman alacak. Savaştan sonra yeni bir ortamla karşı karşıya geleceğiz. Bu yeni dönemi de çok iyi okumamız gerekiyor. Bu yeni döneme de kendimizi ekonomi politikalarında hazırlamakta fayda var.

Ekonomik program

Orta vadede doğru politikalar izleyen bir ülke olarak coğrafi avantajımızla çok önemli imkanlara sahip olduğumuzu görmemiz lazım. Ülkeler belli bir kontrol alanına sahip. Aslolan sizin programınızdır.

Dışarıdan etkiler geçicidir, programınızı hızlandırıcı veya yavaşlatıcı etki yapabilir. Biz de uygulamakta olduğumuz programı kararlı şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Yeni şartları dikkate alan politikalarla bu programı sürdüreceğiz."

Eşel mobil sistemi

Akaryakıt fiyatlarında devreye giren eşel mobil sisteminin enflasyondaki etkilenmeyi sınırlandıracak rol oynayacağını belirten Yılmaz, "Kısa vadeli etkileri sınırlandırıcı, orta vadeli imkanları destekleyici politikalarla yolumuza devam edeceğiz" dedi.