Cevdet Yılmaz: Sırbistan ile ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmaya emin adımlarla ilerlemekteyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sırbistan’ın Ankara Büyükelçiliği tarafından bir otelde düzenlenen 'Sırbistan Ulusal ve Silahlı Kuvvetler Günü' resepsiyonuna katıldı. Burada konuşan Yılmaz, "Sırbistan’ın Milli Günü ve Silahlı Kuvvetler Günü’nü Türk Hükümeti ve aziz milletimiz adına en içten dileklerimle tebrik ediyor; dost Sırbistan halkına en kalbi selamlarımı iletiyorum. Müşterek tarihimizin ve köklü kültürel bağlarımızın üzerine inşa ettiğimiz ikili ilişkilerimiz karşılıklı güven ve saygı temelinde güçlenmeye devam etmektedir. Sırbistan’ı Balkanların istikrarı açısından da kilit önemde bir ülke olarak görüyor, Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin Balkanların tamamında olumlu sonuçlar doğuracağına inanıyor, ikili ilişkilerimizin her alanda geliştirilmesine verdiğimiz önemi muhtelif vesilelerle dile getiriyoruz" dedi.

'Fuara ülkemizden güçlü bir katılım olacak'

Yılmaz, Türkiye-Sırbistan ilişkileri bakımından üst düzey temaslarla tahkim edilen son derece verimli ve anlamlı bir yılı geride bıraktıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki yıl Sırbistan’ın ev sahipliği yapacağı Expo 2027 hazırlıklarınızı ilgiyle takip ediyoruz. İkili ticari ve kültürel ilişkilerimizin tahkimi için fırsatlar sunacak fuara, ülkemizden de güçlü bir katılım olacak. İkili işbirliğimizin lokomotifini ekonomik ve ticari ilişkilerimiz oluşturuyor. 2025 yılında 3,4 milyar dolar seviyesine çıkan ticaret hacmimizi, Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği ortak hedefimiz olan 5 milyar dolara çıkarmaya emin adımlarla ilerlemekteyiz. Müteahhitlik firmalarımızın Sırbistan’da 2 milyar dolarlık iş hacmine ulaşmalarından memnuniyet duyuyor, bunu elbirliğiyle daha da arttıracağımıza olan inancımızı tekrarlıyoruz. Bu meyanda, Sırp kanadının eş başkan atamasını müteakiben Türkiye-Sırbistan Karma Ekonomik Komisyonu’nun 4’üncü Toplantısı’nın icra edilecek olmasının önemli olduğunu değerlendiriyoruz" diye konuştu.

'Sırbistan'ı en çok ziyaret eden turistler Türkler'

Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın mutabık kaldığı üzere, savunma sanayii alanında da iş birliğimizi geliştirmemizde fayda görüyoruz. Sırbistan’la ilişkilerimizde ulaştığımız yüksek seviyenin bir diğer tezahürü de turizm alanında tesis ettiğimiz yakın iş birliğidir. Son 2 yılda Sırbistan’ı en çok ziyaret eden yabancı turistler Türk vatandaşları oldu. Sırbistan vatandaşlarının tercihleri arasında ise ülkemiz ikinci sırada geliyor. Vatandaşlarımızın bu ziyaretlerinde edindikleri olumlu intiba ile ülkelerimiz arasında kurduğumuz dostluk bağları daha da güçlenmektedir" ifadelerini kullandı.

Sırbistan'ın Ankara Büyükelçisi Atsa Yovanoviç ise bölgenin tarihi deneyimin Sırbistan'a diyalog, iş birliği ve karşılıklı saygının kalıcı güvenliğe giden en iyi yol olduğunu gösterdiğini kaydederek, ortak ve daha geniş bölgede istikrarın etkili bir faktörü olan Türkiye ile ilişkilerin gelişmesine önem verdiklerini dile getirdi.