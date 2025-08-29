Cevdet Yılmaz TİSK heyetini kabul etti: OVP’yi ortak akıl ve istişare zemininde hazırlıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve bazı bakan yardımcıları da bulundu.

Yılmaz, NSosyal hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, 2026-2028 dönemini kapsayacak Orta Vadeli Program'ın (OVP) hazırlıklarını katılımcı bir anlayışla sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"OVP'yi kapsayıcı bir şekilde, ortak akıl ve istişare zemininde hazırlıyoruz"

"Bugün bu kapsamda kıymetli Bakan arkadaşlarımızla, iş dünyamızın lokomotif kuruluşlarından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu yönetimi ile bir araya gelerek talep, beklenti ve önerilerini dinledik. Türkiye'nin kalkınma hamlesinde, üretimden ihracata, istihdamdan sosyal refaha kadar en büyük katkıyı sağlayan kesimlerden biri şüphesiz ki iş dünyamızın kıymetli temsilcileridir. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda makroekonomik istikrarı güçlendirmek, yatırımı ve istihdamı artırmak, sosyal refahı geniş kesimlere yaymak için çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. OVP'yi de bu hedeflere ulaşmak üzere kapsayıcı bir şekilde, ortak akıl ve istişare zemininde hazırlıyoruz. Görüş ve katkılarıyla çalışmalarımıza katkı sunan TİSK Başkanı Sayın Özgür Burak Akkol'a ve yönetimine teşekkür ediyorum."