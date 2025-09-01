Cevdet Yılmaz: Türkiye, 2025 verileriyle yüksek gelirli ülkeler arasına girecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan 2025 yılı 2. Çeyrek gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

Yılmaz değerlendirmesinde, Türkiye ekonomisinin güçlü büyüme performansıyla 2025 verileri açıklandığında Dünya Bankası sınıflandırmasına göre yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceğini söyledi.

“Türkiye büyümesini sürdürüyor”

Yılmaz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, küresel ekonomide talep koşullarının zayıfladığı ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye’nin büyümesini sürdürdüğünü belirtti.

“Kişi başı milli gelir 17 bin dolara yaklaştı”

Yılmaz, 2025 yılının ikinci çeyreğinde ekonominin yıllık bazda yüzde 4,8, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,6 büyüdüğünü açıkladı. Bu verilerle birlikte milli gelirin 1,5 trilyon dolara, kişi başı milli gelirin ise 17 bin dolara yaklaştığını ifade etti.

“Türkiye yüksek gelirli ülkeler grubuna girecek”

Yılmaz; “Yüksek büyüme performansımızla, 2025 yılı verileri açıklandığında ülkemizin yüksek gelirli ülkeler grubuna gireceğini tahmin ediyoruz” dedi.

“Dengeli büyüme politikaları sürdürülecek”

Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Yılmaz, dengeli büyüme politikalarının da sürdürüleceğini kaydetti.

Ayrıca, güncellenmiş Orta Vadeli Program’ın (OVP) hazırlıklarının titizlikle yürütüldüğünü belirten Yılmaz, programın önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.