Cevdet Yılmaz: Türkiye ihracatta güçlü performansını sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dünya ticaretindeki yavaşlamaya rağmen Türkiye'nin ihracatının güçlü üretim altyapısı ve çeşitlendirilmiş ihracat pazarları sayesinde dirençli yapısını sürdürdüğünü açıkladı.

Yılmaz, ihracatın haziran ayında takvim etkisinin de katkısıyla geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,9 oranında artışla 24,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini, yıllıklandırılmış ihracatın ise 277,9 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Mal ve hizmet ihracatının da 400 milyar dolar seviyesini ilk defa aştığını ifade etti.

Küresel ekonomide talep koşullarının zayıfladığı, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin arttığı ve tedarik zincirlerinde yeniden yapılanma eğilimlerinin güçlendiği bir dönemden geçildiğini belirten Yılmaz, buna rağmen ihracat odaklı büyüme stratejisi doğrultusunda güçlü ihracat performansının sürdürüldüğünü söyledi. Bu görünümün, güçlü üretim kapasitesinin, pazar çeşitlendirme kabiliyetinin ve rekabetçi sektörlerin dış talepteki zorlu koşullara karşı dayanıklılığını ortaya koyduğunu vurguladı.

Yılmaz, gelecek dönemde de küresel ekonomide yaşanan dönüşümlere hızla uyum sağlayan, yüksek katma değer üretimini, teknolojik dönüşümü ve yeni pazarlara erişimi destekleyen politikalarla ihracatın büyüme ve istihdama katkısının artırılmasının hedeflendiğini kaydetti. Amaçlarının cari açığı yönetilebilir seviyelerde tutmaya devam etmek ve dış finansman ihtiyacını azaltmak olduğunu, böylece makro finansal istikrarın pekiştirileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, iş ve yatırım ortamını daha öngörülebilir hâle getiren, beşerî sermayeyi güçlendiren, dijital ve yeşil dönüşümü hızlandıran, kamu mali disiplinini koruyan ve ekonomik dayanıklılığı artıran yapısal reformlarla kapsayıcı ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesinin ve vatandaşların refahının kalıcı olarak artırılmasının amaçlandığını sözlerine ekledi.