Cevdet Yılmaz: Türkiye küresel pastadan daha fazla pay alacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı “Vizyon 100 İstanbul Zirvesi’nde” yaptığı konuşmada hem Türkiye ekonomisine hem de küresel ekonomiye yönelik önemli değerlendirmeler yaptı.

Yılmaz, “Son 3 yılda küresel ekonomi yüzde 3 büyüme kaydetti” derken, “Ekonomideki büyümeden daha büyük oranda ticarette gerileme olduğunu görüyoruz” diye belirtti.

Cevdet Yılmaz’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

Son 6 yılda küresel ekonomi ardışık şoklarla karşı karşıya kaldı.

Kısa vadede tedarik zincirlerini çeşitlendirmek maliyeti artırsa da dayanıklılığı artırdığını görüyoruz.

Tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması kritik önemde.

Türkiye ekonomisi dayanıklılığını ispat etti. 2025’te kişi başına milli gelir 18 bin dolar seviyesini aştı.

Mal ve hizmet ihracatı toplamda 400 milyar dolara yaklaştı. İhracat ve hizmet gelirlerindeki artışlarla dış dengeleri daha sürdürülebilir hale getirdik.

Programımızın arkasında güçlü bir siyasi irade var. Zaman zaman dış şoklar ve kontrolümüzde olmayan gelişmeler yaşanabiliyor ancak esas olan programın kendisidir.

Kararlılıkla inşa ettiğimiz alanlardan biri yatırım ortamıdır. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu kapsamında HİT-30 programıyla 30 milyar liralık desteği hayata geçiriyoruz.

Uluslararası yatırımları çok önemli görüyoruz. Son 23 yılda Türkiye’ye 290 milyar dolarlık yatırım çekildi. Küresel yatırım pastasından aldığımız payı yüzde 1’den yüzde 1,5’e çıkarmayı hedefliyoruz.

Türkiye geçen yıl 13,1 milyar dolar doğrudan yatırım çekti ve yatırımların niteliği arttı.

Türkiye Yüzyılı Yatırım İçin Güçlü Merkez Programı, Türkiye’nin yeni dönemdeki konumlanmasını yeni bir stratejiyle ele alan bir programdır. Bazı düzenlemeleri TBMM’ye sunduk, beklentimiz paketin bayramdan önce yasalaşmasıdır.

İstanbul Finans Merkezi’ni etkin bir finans üssü olarak konumlandırmak amacıyla uluslararası sermaye çevreleriyle görüşmeler yürütüyoruz. Bürokratik süreçleri sadeleştiriyoruz.

Dijital şirket kuruluş süreçlerini destekliyoruz.