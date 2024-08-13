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Cevdet Yılmaz: Yabancı yatırımda yeni müjdeler bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, “Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararını açıkladığı döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz” dedi.

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz: Yabancı yatırımda yeni müjdeler bekliyoruz
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Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) Toplantısı’nda konulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Danışma Konseyine yabancı yatırımcıları davet ettiklerini açıkladı.

Yılmaz’ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

Uluslararası firmaların ülkemize yatırım kararını açıkladığı döneme girdik, önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin yeni haberlerin gelmesini bekliyoruz. 28 Eylül'de yapılacak Yatırım Danışma Konseyine yabancı yatırımcıları davet ettik.

Özel sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek, katma değeri yüksek yatırımı önceleyen yatırım teşvik sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar son aşamada.

Güncellenmiş OVP için istişarelere başladık.

Fiyat istikrarı, enflasyonla mücadele en önemli politika hedeflerimizin arasında yer alıyor, bunu maliye politikası ve yapısal reformlarla destekleyeceğiz.

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