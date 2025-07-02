Cevdet Yılmaz yanıtladı: ÖTV zammı ne kadar olacak?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Yeni anayasa çalışmaları

Artık Türkiye sivil bir iradeyle oluşturulmuş anayasayı hak eden bir ülke. Asıl çalışma Meclis çatısı altında gerçekleşecek. Olabilecek en geniş mutabakatla yapılması gerekli bir çalışma. İktidarıyla muhalefetiyle Türkiye'ye bu anayasayı kazandırmayı umuyoruz. Toplumsal mutabakatla bu tartışmayı geride bırakmalıyız. İçerikten ziyade genel yaklaşım önemli diye düşünüyoruz.

Erdoğan - DEM görüşmesi ne zaman?

Görüşmenin önümüzdeki hafta gerçekleşmesinini bekliyoruz. Bütün partilerin de katkılarıyla bu sürecin sağlıklı bir şekilde ilerleyeceğne inanıyorum.

PKK ne zaman silah bırakacak?

Örgütün kurucusu 'kendinizi feshedin' diye çağrıda bulundu. Örgüt de karar aldı. Artık bu süreç kısa zamanda sahada da somut şekilde görülecek diye bekliyoruz. Ama zaman alacak bir süreç. Bu süreç titizlikle takip edilecek. Önemli ve olumlu bir aşamaya geldiğimizi söyleyebiliriz.

TBMM'de Terörsüz Türkiye komisyonu

Fesihin gerektirdiği düzenlemeyi komisyon değerlendirecek.

Yeni dönemde Suriye ile ilişkiler

Biz Suriye'nin egemenliğinden yanayız. İstikrarlı bir Suriye istiyoruz, bütün unsurları kapsayan kapsamlı bir yönetim istiyoruz. SDG gibi yapıların bu süreçte olmaması gerekiyor. Bir an önce yapılan anlaşmanın ilerlemesini bekliyoruz.

8 Aralık'tan bu yana 316 bin gönüllü dönüş yapıldı.

ABD'nin Suriye politikası

Büyükelçiye katılıyoruz, yeni Sykes-Picot'a ihtiyaç yok. Yaptırımların kaldırılmasını önemli buluyoruz.

Türkiye'ye yaptırımlar kalkar mı?

Yaptırımlar müttekikler arasında hiç gündeme gelmemeliydi. Yaptırımlar mutlaka kalkmalı, bunları geride bırakmalıyız.

F-35 ve Eurofighter süreci

İlgili kurumlarımız müzakereleri yönetiyorlar. Sınırlar kaldırılmalı. Müzakereye göre karar verilmeli.

Eurofighter sürecinde Almanya, Fransa ve İngiltere ile olumlu bir gidişat var.

CHP'de "mutlak butlan" tartışması

CHP'nin kendi iç kavgası, iç meselesi. Şikayet eden de edilen de CHP'liler. Dava, CHP'nin kurumsal yapısıyla ilgili bir durum değil. Siyaset etiği açısından yaşanan tablo üzüntü verici. 'Mahkeme kararını tanımam' demenin geçerliliği yok.

Ekonomide hedefler tutuyor mu?

Enflasyonu düşürürken dengeli büyümeyi hedefliyoruz. İstihdam ve büyümede olumlu tablo görüyoruz.

Dünyadaki duruma rağmen ilk çeyrekte yüzde 2 büyüdük. Merkez Bankası rezervleri yükseliş eğiliminde, 155 milyar doları aştı.

Enflasyonda düşüş sürecek mi?

Enflasyon birinci önceliğimiz. Yıllık enflasyon 12 ayda 40 puanın üzerinde düştü. Yıl sonunda 20'li rakamları göreceğiz. Gelecek sene 10'lu rakamlara geleceğiz.

ÖTV zammı ne kadar olacak?

Bir değerlendirme süreci yapılıyor. Maliye politikasıyla enflasyona nasıl katkı yapılıyor diye bakılıyordur. Bu henüz tam karara bağlanmış değil. Yarın enflasyon oranı ortaya çıktıktan sonra son bir değerlendirme ile bu karar verilecektir.