Cevdet Yılmaz: Zorlu şartlara rağmen ihracatımız artıyor
Yılmaz, “Zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatımız artıyor” diyerek dış ticaret verilerini değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatın arttığını söyledi.
Yılmaz, X hesabından dış ticaret verilerini değerlendirdi.
Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:
"Korumacı eğilimlerin yükseldiği bir ortamda; yeni pazarlara erişimi öngören, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıran politikalar ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."
Zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatımız artıyor.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) April 4, 2025
Korumacı eğilimlerin yükseldiği bir ortamda; yeni pazarlara erişimi öngören, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıran politikalar ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.@omerbolatTR https://t.co/1gRBRdaGzB