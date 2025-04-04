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Cevdet Yılmaz: Zorlu şartlara rağmen ihracatımız artıyor

Yılmaz, “Zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatımız artıyor” diyerek dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz: Zorlu şartlara rağmen ihracatımız artıyor
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatın arttığını söyledi.

Yılmaz, X hesabından dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Korumacı eğilimlerin yükseldiği bir ortamda; yeni pazarlara erişimi öngören, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıran politikalar ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

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