Cevdet Yılmaz: Zorlu şartlara rağmen ihracatımız artıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zorlu küresel ve bölgesel şartlara rağmen ihracatın arttığını söyledi.

Yılmaz, X hesabından dış ticaret verilerini değerlendirdi.

Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Korumacı eğilimlerin yükseldiği bir ortamda; yeni pazarlara erişimi öngören, verimliliği ve rekabet gücümüzü artıran politikalar ile ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."