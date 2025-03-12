Cevdet Yılmaz’dan emekli ikramiyesi açıklaması: Kanuni düzenleme gerektiriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli bayram ikramiyesindeki artışa ilişkin, "Bu sistemden gelen bir şey değil. Kanuni düzenleme gerektiren bir husus. Dolayısıyla Meclisimiz bu konuyu değerlendirecek" dedi.

"2018'de verilmeye başlandı, daha önce yoktu"

Yılmaz, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emekli bayram ikramiyesinin 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin soru üzerine Yılmaz, 2018'de emekli bayram ikramiyelerinin verilmeye başlandığını, daha önce olmadığını anımsattı.

"Grubumuzun teklifi bu hafta Meclis'e verildi"

Bunun kanunla yapılan bir düzenleme olduğunu belirten Yılmaz, "Grubumuz bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. Bir teklif oluşturuldu. Daha önce 3 bin liraydı, iki bayram olduğu için toplamda 6 bin lira. Grubumuzun teklifi bu hafta Meclis'e verilmiş oldu” diye konuştu.

2 bayram için ödeme 8 bin liraya çıkarılacak

Meclisin, bayram ikramiyesini 4 bin lira Ramazan Bayramı, 4 bin lira Kurban Bayramı olmak üzere 8 bin liraya çıkarmayı öngören teklifi görüşeceğini dile getiren Yılmaz, "Meclisimizin değerlendirmelerine konu olan bir şey. Bu sistemden gelen bir şey değil. Kanuni düzenleme gerektiren bir husus. Dolayısıyla Meclisimiz bu konuyu değerlendirecek" ifadesini kullandı.

Bakan Fidan'dan Suriye yanıtı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise bir gazetecinin, "Suriye yönetiminin, ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmasına" yönelik sorusu üzerine, "Daha derli toplu bir açıklama sonra yapacağız" yanıtını verdi.