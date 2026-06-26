Cevdet Yılmaz’dan emekli ve memura ek zam açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NTV’nin aktardığına göre, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemenin Meclis tatile girmeden ele alınması yönünde bir gayretin olduğunu açıkladı.

Türkiye Basın Federasyonu'nun gazetecilerle düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada Cevdet Yılmaz süreç için “Belirli koşullara ve tarihe endeksli olacak” dedi.

Emekli ve memur zammı

Yılmaz, temmuz ayında memur ve emeklilere yönelik enflasyon farkı ile yapılacak artışa ek olarak refah payı verilip verilmeyeceğine yönelik sorulara, “Enflasyon farkını mutlaka rakamlara yansıtıyoruz. Emeklileri ve çalışanları enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz” dedi.