Cevdet Yılmaz: Programımıza duydukları güveni göstermişlerdir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Standard & Poor's (S&P) tarafından artırılan Türkiye kredi notu ve Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı dış ticaret rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İhracatta tüm zamanların en yüksek ekim ayı değeri elde edildiğini dikkat çeken Yılmaz, S&P değerlendirmesinde de "Yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güven artmaktadır" yorumunda bulundu.

"Dış ticaret göstergeleri dezenflasyon sürecini destekliyor"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yılmaz, “Siyasi istikrar ve güven ortamında, Orta Vadeli Programımız çerçevesinde uyguladığımız politikaların olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz" dedi.

Cevdet Yılmaz, dış ticaret rakamlarındaki olumlu görünüm cari açık üzerinde pozitif etki oluşturduğunu dikkkat çekerek, "Makro ekonomik göstergelerdeki iyileşmenin etkisiyle yatırımcıların Türkiye ekonomisine duyduğu güven artmaktadır. İhracat, 2024 yılı Ekim ayında yıllık yüzde 3,6 artışla 23,6 milyar dolar gerçekleşmiş ve ihracatta tüm zamanların en yüksek Ekim ayı değeri elde edilmiştir. 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 262,3 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. İhracattaki yukarı doğru ivmelenme ve ithalattaki azalış eğiliminin sürmesi, dış ticaret açığına olumlu yansımıştır. 2024 yılının ilk 10 ayında dış ticaret açığındaki iyileşme yıllık yüzde 30,4 seviyesindedir. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı 2024 yılı Ekim ayı itibarıyla 77,7 milyar dolar seviyesine gerilemiştir. Dış ticaret göstergeleriyle birlikte turizm sektöründe elde ettiğimiz kazanımlar da dezenflasyon sürecini destekler niteliktedir" açıklamasını yaptı.

"Turizm gelirleri yıllık yüzde 6,6 oranında arttı"

Paylaşımında üçüncü çeyrek turizm verilerini de değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Turizm Turizmin çeşitlendirilmesi ve 12 aya yayılması amacı doğrultusunda kaydedilen gelişmelerle, yılın ilk 9 ayında turizm geliri yıllık yüzde 6,6 oranında artmış ve üçüncü çeyrek itibarıyla yıllıklandırılmış turizm geliri 58,8 milyar dolara ulaşmıştır" dedi.

"Üç büyük kredi kuruluşunun not artışı programa duyulan güveni göstermiştir"

Yılmaz, Standard & Poor's'un (S&P) Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesini de değerlendirdiği paylaşımında, "Öncelikle fiyat istikrarını sağlamak üzere kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde, makro ekonomik göstergelerimiz de hızla iyileşmektedir. Dezenflasyon sürecinin devam etmesi, cari açıktaki olumlu görünümün sürmesi ve rezervlerimizin güçlenmesiyle birlikte Türkiye’nin kredi notu S&P tarafından bu yıl içinde ikinci kez yükseltilmiştir. Üç büyük kredi kuruluşu, bir yılda iki kademe not artışıyla programımıza duydukları güveni göstermişlerdir. Önümüzdeki dönemde dengeli büyüme kompozisyonun, azalan cari açığın, ekonomiye artan güvenin, iyileşen beklentilerin ve hızlanan dış kaynak girişinin enflasyondaki düşüşe önemli katkı sağlamasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.