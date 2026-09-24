Cevdet Yılmaz’dan İTO Başkanı Avdagiç’e teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Düşünce ve Proje Üretim Akademisi (DÜPA) iş birliğiyle düzenlenen İstanbul Ticaret Kongresi’nde konuşma yapmak için dün İTO’yu ziyaret etti.

Cevdet Yılmaz, konuşmasında 27 Ekim 2026 Salı günü Yeşilköy’deki İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) gerçekleştirilecek İstanbul Ticaret Odası seçimleri öncesinde İTO Başkanı Avdagiç’e destek açıklamasında bulundu.

Yılmaz, ekonomi hakkında yaptığı genel konuşmasının ardından yaptığı teşekkür konuşmasında Şekib Avdagiç için, "Politika odaklı istişarelere açık yapısıyla her daim yaptığımız çalışmalara önemli katkılar sunan İTO Başkanı Sayın Şekib Avdagiç'e özellikle teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Az önce güzel sözler söyledi. Ben de bütün çalışma sürecim boyunca Şekib Bey'in katkılarını gördüm her zaman kamu politikalarına. Bundan sonra da inşallah gayet verimli anlayış içinde çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İTO Başkanı Avdagiç de yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın reel sektörün sesine kulak verdiğini, iş dünyasına her zaman vakit ayırarak sorunların çözümü için büyük gayret gösterdiğini söyledi.

Avdagiç, "Cumhurbaşkanı Yardımcımızın bugün aramızda bulunmasını, hükümetimizin reel sektöre ve ticarete verdiği önemin hiç azalmadan devam ettiğinin göstergesi kabul ediyoruz. Bize gösterilen samimiyeti ve alınan tedbirleri her zaman şükranla anıyoruz. İnanıyoruz ki burada masaya yatırdığımız konular da aynı içtenlikle ele alınacak ve ticaretin damarlarının tıkanmasına asla izin verilmeyecektir" dedi.