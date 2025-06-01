Cevdet Yılmaz'dan piyasa değerlendirmesi: 1-2 ay içinde finansal normalleşme bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, özel bir televizyon kanalında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesine yıllık ortalama 35 milyar dolarlık harcama yapıldığını belirten Yılmaz, “Yıl sonuna kadar toplam harcama 100 milyar doları aşacak. Ancak 450 bin konutun teslimiyle önemli bir eşiği geride bırakacağız” dedi.

"Piyasalar 1-2 ay içinde öngörülebilir bir ortama geçecek"

Küresel ekonomik belirsizliklere rağmen Türkiye’nin istikrar ve büyüme hedeflerinden sapmadığını vurgulayan Yılmaz, “Çin ve Avrupa Birliği’nin korumacılık politikalarının netleşmesiyle birlikte Türkiye'nin risk primlerinde düşüş bekliyoruz. Finansal piyasalar açısından da 1-2 ay içinde daha öngörülebilir bir ortama geçileceğini öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

"2025 itibarıyla bu yük önemli ölçüde hafiflemiş olacak”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat depremlerinin ardından 11 ilde yürütülen yeniden yapılanma çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, sadece binaların inşa edilmediğini, aynı zamanda geleceğe daha dirençli şehirlerin kurulduğunu vurgulayarak, “Bu süreç yalnızca fiziksel bir dönüşüm değil, aynı zamanda sosyal ve yapısal bir yenilenme sürecidir. 2025 itibarıyla bu yük önemli ölçüde hafiflemiş olacak” dedi.

Yılmaz, sürecin sağlıklı ilerlemesinde siyasi istikrar ve mali disiplinin belirleyici rol oynadığına dikkat çekti. “Bu büyüklükte bir afet karşısında zayıf yönetimlerle mücadele etmek mümkün olmazdı. Türkiye, güçlü yönetim iradesiyle bu krizin üstesinden gelmeyi başardı” şeklinde konuştu.

Türkiye, 19 çeyrektir kesintisiz büyüyor

Yılmaz, Türkiye’nin 19 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü, işsizlikte ise 20 aydır tek haneli seviyelerin korunduğunu belirterek, “Sanayideki mevsimsel yavaşlamalara rağmen istihdam politikalarımızı sürdürüyoruz. İŞKUR’un yeni programları ve meslek liselerinin yeniden yapılandırılması bu süreci destekliyor” dedi.

Kadın istihdamına yönelik çalışmalara da değinen Yılmaz, yeni çalışma modellerinin aile-iş dengesini koruyacak biçimde tasarlandığını vurguladı. Ayrıca, haziran ayında yeniden toplanacak olan Nüfus Politikaları Kurulu ile uzun vadeli demografik planlamaya ağırlık verileceğini kaydetti.

"Türkiye, diplomasi ve çözüm üreten bir merkezdir”

Türkiye'nin dış politika vizyonunu da değerlendiren Yılmaz, “Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşındaki dengeli tutumu, Türkiye’yi bölgede istikrar sağlayan aktör haline getirdi. Çatışmaların yoğunlaştığı bir dünyada Türkiye, diplomasi ve çözüm üreten bir merkezdir” dedi.

Orta Doğu’daki gelişmelere de değinen Yılmaz, Gazze’de yaşanan insani krize dikkat çekerek, “İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası baskının artırılması gerekiyor. Türkiye, Filistin halkının yanında durmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.

ABD ile ilişkiler bağlamında ise Yılmaz, “Türkiye kendi menfaatlerini merkeze koyarak hareket eden, bölgesinde barış için çalışan bir ülkedir. İletişim kanallarımız tüm aktörlerle açık, işbirliği odaklı bir diplomasi yürütüyoruz” dedi.