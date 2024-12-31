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Cevdet Yılmaz'dan yeni yıl mesajı: Kalıcı sosyal refah için çalışacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yeni yıl mesajı yayımladı. Yılmaz paylaşımında 2025’te enflasyondaki düşüşün süreceğini dikkat çekerek “Kapsayıcı büyümeyi sağlayacak, kalıcı sosyal refah için çalışacağız" dedi.

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz'dan yeni yıl mesajı: Kalıcı sosyal refah için çalışacağız
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz 2024 değerlendirmesini ve 2025 yılına ilişkin mesajlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

“Kalıcı sosyal refah için çalışacağız”

Cevdet Yılmaz, yeni yıl mesajında "Enflasyonda bu yıl başlayan düşüş önümüzdeki yıl da devam edecektir. Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de istikrar içinde kapsayıcı büyümeyi sağlayacak, kalıcı sosyal refah için çalışacağız" ifadesini kullandı.

“2024 eser ve hizmette kararlılık yılı oldu”

Yılmaz, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, 2024'ün millet için eser ve hizmet siyasetine kararlılıkla devam ettikleri bir yıl olduğunu belirtti.

“2025’te gıda, enerji, lojistik ve konuta öncelik vereceğiz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyonla, 22 yıldır olduğu gibi 2025 yılında da eser ve hizmet çıtasını daha üst seviyelere taşıyarak çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Enflasyonda bu yıl başlayan düşüş önümüzdeki yıl da devam edecektir. Geçmişte olduğu gibi bu dönemde de istikrar içinde kapsayıcı büyümeyi sağlayacak, kalıcı sosyal refah için çalışacağız. Gıda, enerji, lojistik ve konut başta olmak üzere kritik alanlara öncelik vereceğiz. Eğitim, sağlık, adalet ve emniyet yine vazgeçilmez alanlarımız olacaktır.

Dış politikada barış ve istikrara etkin diplomasi ile katkı vermeyi sürdüreceğiz. Suriye'nin barış ve istikrarı, yeniden yapılanması, Gazze'de yaşanan insanlık suçlarının sona erdirilmesi, Ukrayna-Rusya savaşı başta olmak üzere çatışmaların sona ermesi ve barışın egemen olması için gayretle çalışacağız. İç cephemizi güçlendirecek, emperyalist tuzakları boşa çıkaracak, terörsüz Türkiye yolunda kardeşliğimizi pekiştireceğiz. 81 ilimiz ve 86 milyon insanımız için gece gündüz ekip ruhuyla mücadele edeceğiz."

Yılmaz, gereksiz polemiklerden, enerjilerini boş yere tüketen gerilimlerden, aldatıcı popülist söylemlerden uzak bir şekilde, gerçekçi ve sonuç odaklı politikaları güçlü liderlik, etkin koordinasyonla hayata geçirmeyi sürdüreceklerini dile getirerek, "Bu düşüncelerle yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve mazlumlar başta olmak üzere tüm insanlık için barışa, huzura ve refaha vesile olmasını temenni ediyorum. Sağlıkla ve sevdiklerinizle birlikte nice yıllara." değerlendirmesinde bulundu.

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