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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı engelli memur alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alacak. Başvurular ÖSYM üzerinden alınacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak olarak belirlendi.

Haber Merkezi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı engelli memur alacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı ile 200 engelli memur alınacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 200 engelli memur için alım süreci başladı. Başvurular, EKPSS puanı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi üzerinden yapılacak.

Başvuru süresi 27 Ocak'ta sona erecek.

Başvuru için tıklayın

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