Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı engelli memur alacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 200 engelli memur alacak. Başvurular ÖSYM üzerinden alınacak. Son başvuru tarihi 27 Ocak olarak belirlendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı ile 200 engelli memur alınacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 200 engelli memur için alım süreci başladı. Başvurular, EKPSS puanı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi üzerinden yapılacak.
Başvuru süresi 27 Ocak'ta sona erecek.
Bakanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 200 engelli memur alım süreci başladı. pic.twitter.com/eidXDs9jb0— T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Dğş. Bakanlığı (@csbgovtr) January 17, 2025