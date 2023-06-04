Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda devir teslim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi düzenlenen törenle Murat Kurum'dan devraldı.

Murat Kurum, devir teslimden önce yaptığı konuşmada, "Ben öncelikle bu görevi bize layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. En büyük teşekkürü milletimize ediyorum" olarak belirtti.