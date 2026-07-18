Çevreyi kirletenlere 6 ayda 2 milyar liralık ceza

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 81 ilde çevre kirliliğini önlemeye yönelik faaliyetler sürüyor.

Ekipler, Çevre Kanunu'na aykırı hareket ederek çevre kirliliğine yol açan tesis ve işletmelere cezai işlem uyguluyor, çevre ve insan sağlığı açısından tehlike yaratan işletmelerin faaliyetlerini de durduruyor.

Bu kapsamda ekipler, 2026 yılının ilk yarısında 33 bin 989 tesis, 6 bin 18 motorlu taşıt ve 7 bin 700 deniz aracı olmak üzere toplam 47 bin 707 denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sonucu 2 bin 436 tesis, 152 motorlu taşıt ve 33 deniz aracı hakkında işlem yapıldı, 2 milyar 43 milyon 14 bin 707 lira ceza uygulandı, 222 işletmenin faaliyeti durduruldu.

En fazla ceza atık kirliliğine

Bakanlık, çevreyi kirletenlere yönelik denetimlerini hava, atık, su, gürültü, egzoz gibi birçok kategoride yürütüyor.

Tüm kategorilerde yapılan denetimlerde, 693 milyon 340 bin 723 lirayla en çok cezai işlem atık kirliliğine uygulandı.

Bunu, 337 milyon 937 bin 211 lirayla su kirliliği, 233 milyon 968 bin 142 lirayla hava kirliliğine yönelik cezalar takip etti.

En çok çevre cezası İstanbul'a

İdari para cezası uygulanan illerin başında İstanbul yer aldı. 2026 yılının ilk 6 ayında İstanbul'da 348 milyon 796 bin 745 lira çevre cezası uygulandı.

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yapılan 6 bin 18 araç denetiminde, egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırmayan 152 motorlu taşıt sahibine 2 milyon 684 bin 71 lira ceza kesildi.

Bakanlık, saha denetimlerinin yanı sıra Sürekli İzleme Merkezinden (SİM) de teknolojik yöntemlerle tesisleri 7 gün 24 saat denetliyor.

383 hava kalitesi izleme (UHKİA), 574 sürekli atık su izleme (SAİS), 416 tesise ait 816 bacada sürekli emisyon izleme (SEÖS) sistemleri üzerinden tesisler çevrim içi takip ediliyor.

Toplam 1773 noktadan anlık, 538 noktadan ise mevsimsel veri toplayan Bakanlık ekipleri, sınır değerleri aşan tesislere anlık müdahale ediyor.