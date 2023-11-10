Çevrimiçi uygulamaların yemek komisyonlarında standart talebi

Ankara Ticaret Odası (ATO) Hazır Yemek Hizmetleri-Kantin İşletmeciliği Meslek Komitesi ile Restoran, Lokanta, Kafe Hizmetleri Meslek Komitesi üyeleri, çevrim içi yemek sipariş platformları Yemeksepeti, Trendyol Yemek, Getir Yemek temsilcileri ile Ticaret Bakanlığı yetkilileri, ATO Zafertepe Salonu'nda toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, internet kullanımının yaygınlaşması ve dijitalleşmeyle yiyecek-içecek sektöründe çevrim içi sipariş sayısının her geçen gün arttığını, yemek sitelerinin işletmelere uyguladığı yüksek komisyon oranlarının işletmeleri zor durumda bıraktığını belirtti.

Yılmaz, şunları kaydetti: "İşletmeler açısından sürdürülebilir olmayan bu oranları düzeltmek için işletmelerin büyüklüğüne ve günlük paket miktarlarına göre bir düzenleme yapılması gerekiyor. Çevrim içi siparişlerde komisyon oranlarına standart getirilmeli. Restoran ve kafeler olmadan bu platformlar işlevsiz olacağı gibi çevrim içi platformlar olmadan da restoran ve kafeler müşteri ağını genişletemez. İki alan da birbirini beslerken bizim amacımız bu bağı geliştirmek."

Bu alanda motorlu kuryelerin işe alım süreçlerinde de sorunlar yaşandığına dikkati çeken Yılmaz, "Birkaç ayda çok sayıda iş değiştiren motorlu kuryeler denetlenmiyor. Kuryelere olan rağbet nedeniyle çalışma süreleri, ehliyet durumu, yeterlilikleri daha tam anlamıyla kontrol edilmeden işe alımlar yapılabiliyor." ifadesini kullandı.