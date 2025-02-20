Ceyhan boru hattı açılacak mı? Bakan Bayraktar’dan açıklama geldi

Irak Irak-Türkiye (Ceyhan) petrol boru hattından petrol akışının yakında başlayacağını duyurmuştu. Türkiye petrol akışı konusunda henüz bir bildirim almadığını duyurdu.

Bakan Bayraktar’dan açıklama geldi

Bloomberg’in haberine göre, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye (Ceyhan) petrol boru hattının akışının yeniden başlaması için resmi bir bilgilendirmenin yapılmadığını açıkladı.

Ceyhan boru hattı 2023 yılında kapatılmıştı

Boru hattı, 2023 yılında ödeme anlaşmazlığı nedeniyle kapatılmadan önce günde yaklaşık 450 bin varil ham petrol taşıyordu. Bu hat, Irak için kritik bir ihracat güzergahı konumunda yer alıyor.

Irak’tan boru hattını açacağını duyurmuştu

Yetkililer, boru hattının açılmasının yakın olduğunu belirtmişti, ancak finansal ve hukuki sorunlar süreci geciktiriyor. Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdul Ghani, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ‘Bir hafta içinde yeniden başlatılacak’ dedi.

Irak’ın petrol bakanlığı ve devlet petrol pazarlama kurumu SOMO’dan bir heyet, Erbil’i ziyaret ederek petrolün teslim mekanizmasını görüştü.