  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ceyhan boru hattı açılacak mı? Bakan Bayraktar’dan açıklama geldi
Takip Et

Ceyhan boru hattı açılacak mı? Bakan Bayraktar’dan açıklama geldi

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye (Ceyhan) petrol boru hattının akışının yeniden başlaması için resmi bir bilgilendirmenin yapılmadığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ceyhan boru hattı açılacak mı? Bakan Bayraktar’dan açıklama geldi
Takip Et

Irak Irak-Türkiye (Ceyhan) petrol boru hattından petrol akışının yakında başlayacağını duyurmuştu. Türkiye petrol akışı konusunda henüz bir bildirim almadığını duyurdu.

Bakan Bayraktar’dan açıklama geldi

Bloomberg’in haberine göre, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye (Ceyhan) petrol boru hattının akışının yeniden başlaması için resmi bir bilgilendirmenin yapılmadığını açıkladı.

Ceyhan boru hattı 2023 yılında kapatılmıştı

Boru hattı, 2023 yılında ödeme anlaşmazlığı nedeniyle kapatılmadan önce günde yaklaşık 450 bin varil ham petrol taşıyordu. Bu hat, Irak için kritik bir ihracat güzergahı konumunda yer alıyor.

Irak’tan boru hattını açacağını duyurmuştu

Yetkililer, boru hattının açılmasının yakın olduğunu belirtmişti, ancak finansal ve hukuki sorunlar süreci geciktiriyor. Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdul Ghani, pazartesi günü yaptığı açıklamada, ‘Bir hafta içinde yeniden başlatılacak’ dedi.

Irak’ın petrol bakanlığı ve devlet petrol pazarlama kurumu SOMO’dan bir heyet, Erbil’i ziyaret ederek petrolün teslim mekanizmasını görüştü.

Irak, petrol boru hattını yeniden açmaya hazırlanıyorIrak, petrol boru hattını yeniden açmaya hazırlanıyorKüresel Ekonomi
Petrol fiyatlarında jeopolitik risk etkisiPetrol fiyatlarında jeopolitik risk etkisiEmtia Haberleri
Tarım yatırımlarında hibe üst limitleri yükseltildiTarım yatırımlarında hibe üst limitleri yükseltildiEkonomi

 

Ekonomi
Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Ramazan pidesi fiyatını açıkladı!
Türkiye Fırıncılar Federasyonu, Ramazan pidesi fiyatını açıkladı!
IBAN’a para gönderenler için yeni güvenlik dönemi: EFT ve havaleye ek şart geliyor
EFT VE HAVALEYE EK ŞART GELİYOR
Forbes dergisi UTTS’yi örnek gösterdi: 'Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede iyi bir örnek'
Forbes dergisi UTTS’yi örnek gösterdi: 'Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede iyi bir örnek'
Hollandaya ihraç edilen asma yaprağında pestisit kokteyli tespit edildi
Hollandaya ihraç edilen asma yaprağında pestisit kokteyli tespit edildi
Tarım yatırımlarında hibe üst limitleri yükseltildi
Tarım yatırımlarında hibe üst limitleri yükseltildi
MAİB Başkanı Karavelioğlu: Teşvik sistemini güncellemenin tam zamanı
MAİB Başkanı Karavelioğlu: Teşvik sistemini güncellemenin tam zamanı