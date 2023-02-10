Ceyhan'dan petrol ihracatı iki gün sonra başlayabilir

Ceyhan petrol terminalinde oluşan hasarı belirleme ve giderme çalışmaları devam ederken, konuya yakın iki kaynak şu anki belirlemelere göre Ceyhan'a Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) hattından gelen petrolün ihracatına iki gün sonra başlanabileceğini ifade etti.

Bir enerji yetkilisi, yeni bir sorun tespit edilmemesi halinde Ceyhan'dan BTC petrolü ihracatının 12 Şubat'tan itibaren başlayabileceğini ifade etti.

Ulaştırma sektöründen bir kaynak da resmi bir duyuru yapılmadığını, ancak sahadan edindikleri bilginin gemilere yüklemenin gelecek hafta başından itibaren başlayacağına işaret ettiğini söyledi.

Terminalden bilgi alan bir denizcilik kaynağı da iskele ve teknik ekipman kontrollerinin yapıldığını ifade etti.