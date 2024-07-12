Çeyiz seti satışları yüzde 30 arttı

Trendyol, 2024'teki çeyiz alışverişine ilişkin verilerini açıkladı. Çeyiz içeriklerinde yer alan ev ürünlerinde yemek takımı, çatal bıçak ve tencere setlerinin satışları dikkati çekti.

Ev tekstilinde çift kişilik yorganlar ve uyku setleri daha çok tercih edildi. Kadın ev tekstilde pijama, sabahlık ve gecelikten oluşan çeyiz takımları en çok satılanlar arasında yer alırken erkek ev giyimde pijamalar ön plana çıktı. Beyaz eşya, çeyiz ürünlerinin vazgeçilmezi olmaya devam etti.

Küçük ev aletlerinde dik süpürge, espresso makineleri ve son yıllarda büyük ilgi toplayan airfryer'lar, çeyiz ürünleri olarak tercih edildi.

Satıcıların ev eşyaları ve iç giyimden oluşan çeyiz setlerinin satışları geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 30 artış gösterdi. Çeyiz seti siparişinde İstanbul, Ankara ve İzmir'i Bursa, Antalya ve Kocaeli takip etti.

Çeyizlerin temelini oluşturan beyaz eşyada yeni trend kurutma makineleri oldu. Balkonlu ya da balkonsuz evlerde çamaşır asma sorununu çözen kurutma makineleri çeyiz içerikleri arasına katıldı.

Takı tercihlerinde en büyük ilgi gelin aksesuarlarında görüldü. Gelin tacı, eldiven ve toka bu ürün grubunda en çok tercih edilenler arasında yer aldı.