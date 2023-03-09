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Çeyrek altın, döviz fiyatları ne kadar? 9 Mart 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? Döviz fiyatlarındaki son durum. 9 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Altın fiyatlarında ABD'de faiz oranlarındaki yüksek artış beklentisi nedeniyle sert düşüşün etkisi devam ediyor.

Güncel altın fiyatları (saat 10.12 itibariyle) şu şekilde:

Gram altın 1.105, 69 TL

Çeyrek altın 1.828,11 TL

Yarım altın 3.654,15 TL

Tam altın 7.308,57 TL

Cumhuriyet altını: 7.445,59 TL

Döviz kurları (saat 10.13 itibariyle) şu şekilde:

ABD Doları 18,95 TL

Euro 20.03 TL

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