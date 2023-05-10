Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Sabah saatlerinde 1.279 lira seviyesini test eden gram altın, 1.274 liraya geriledi. Ons altın 2.029 dolar seviyesinde yatay seyrederken, çeyrek altın ise 2.104 liraya yükseldi.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.273,68 TL
Çeyrek altın 2.104,67 TL
Yarım altın 4.209,37 TL
Tam altın 8.419,83 TL
Cumhuriyet altını: 8.575,46 TL
ABD Doları: 19,51 TL
Euro: 21,42 TL
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