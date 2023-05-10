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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Mayıs 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 10 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Sabah saatlerinde 1.279 lira seviyesini test eden gram altın, 1.274 liraya geriledi. Ons altın 2.029 dolar seviyesinde yatay seyrederken, çeyrek altın ise 2.104 liraya yükseldi.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.273,68 TL

Çeyrek altın 2.104,67 TL

Yarım altın 4.209,37 TL

Tam altın 8.419,83 TL

Cumhuriyet altını: 8.575,46 TL

ABD Doları: 19,51 TL

Euro: 21,42 TL

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