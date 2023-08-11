Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 11 Ağustos 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Ağustos 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın ve çeyrek altında yatay hareketlilik devam ediyor.
Haftanın son işlem gününde piyasalar açılmadan 1.669,32 liraya çıkan gram altın, piyasaların açılmasıyla yeniden 1.657 liraya geriledi ardından yeniden 1.668 liraya çıktı.
Altının onsunda ise düşüş devam ediyor, ons altın 1.916 dolara geriledi.
Çeyrek altın ise 2.750 lira seviyesinden 2757 liraya çıktı.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.666,30 TL
Çeyrek altın 2.753,50 TL
Yarım altın 5.506,56 TL
Tam altın 11.013,65 TL
Cumhuriyet altını: 11.218,17 TL
ABD doları: 27.02 TL (Saat 10.13 itibariyle)
Euro: 29.68 TL (Saat 10.13 itibariyle)