Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 11 Eylül 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Eylül 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatlarında dalgalı haraketlilik sürüyor.
Yeni haftaya piyasalar kapalı iken 1.639 lire seviyelerinde başlayan gram altın piyasaların açılmasından sonra en yükselişe geçti. Gram altın 1667,77 liraya kadar yükseldi.
Altının onsu geçen haftaki 1.923 dolar seviyesinden 1.929 dolara çıktı.
Çeyrek altın ise geçen haftaki 2.737 lira seviyesinden yeniden 2755 lirayı gördü.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.666,07 TL
Çeyrek altın 2.753,32 TL
Yarım altın 5.506,41 TL
Tam altın 11.011,68 TL
Cumhuriyet altını: 11.216,98 TL
ABD doları: 26.87 TL (Saat 10.28 itibariyle)
Euro: 28.84 TL (Saat 10.28 itibariyle)