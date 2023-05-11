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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 11 Mayıs 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Dün 1.279 lira seviyesini test eden gram altın, bugün, 1.271,04 liraya geriledikten sonra, 1.272,85 liraya yükseldi. Ons altın 2.024 dolar seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın ise 2.104 lirada yatay seyrediyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.273,30 TL

Çeyrek altın 2.104,09 TL

Yarım altın 4.208,25 TL

Tam altın 8.416,50 TL

Cumhuriyet altını: 8.573,50 TL

ABD Doları: 19,55 TL

Euro: 21,16 TL

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Mayıs 2023 güncel fiyatlar

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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
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