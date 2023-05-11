Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 11 Mayıs 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Mayıs 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Dün 1.279 lira seviyesini test eden gram altın, bugün, 1.271,04 liraya geriledikten sonra, 1.272,85 liraya yükseldi. Ons altın 2.024 dolar seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın ise 2.104 lirada yatay seyrediyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.273,30 TL
Çeyrek altın 2.104,09 TL
Yarım altın 4.208,25 TL
Tam altın 8.416,50 TL
Cumhuriyet altını: 8.573,50 TL
ABD Doları: 19,55 TL
Euro: 21,16 TL
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