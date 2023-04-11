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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 11 Nisan 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Gram altın 1.245 seviyelerini test etti. Altının onsu 2.004 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Çeyrek altın ise bu hareketlere paralel olarak bir miktar düşerek 2.054 TL seviyelerinde seyrediyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.243,25 TL

Çeyrek altın 2.054,45 TL

Yarım altın 4.180,90 TL

Tam altın 8.218,76 TL

Cumhuriyet altını: 8.370,67 TL

ABD Doları: 19,27TL

Euro: 21,03 TL