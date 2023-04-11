Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 11 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 11 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Gram altın 1.245 seviyelerini test etti. Altının onsu 2.004 dolar seviyelerinde bulunuyor.
Çeyrek altın ise bu hareketlere paralel olarak bir miktar düşerek 2.054 TL seviyelerinde seyrediyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.243,25 TL
Çeyrek altın 2.054,45 TL
Yarım altın 4.180,90 TL
Tam altın 8.218,76 TL
Cumhuriyet altını: 8.370,67 TL
ABD Doları: 19,27TL
Euro: 21,03 TL