Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Gram altında yükseliş sürüyor; gram altın 1.251 seviyelerini test etti. Çeyrek altın hafif yükselişle 2.068 TL seviyelerinde bulunuyor.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.251,52 TL
Çeyrek altın 2.068,76 TL
Yarım altın 4.136,90 TL
Tam altın 8.273,60 TL
Cumhuriyet altını: 8.428,67 TL
ABD Doları: 19,30TL
Euro: 21,09 TL
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