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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 12 Nisan 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Gram altında yükseliş sürüyor; gram altın 1.251 seviyelerini test etti. Çeyrek altın hafif yükselişle 2.068 TL seviyelerinde bulunuyor.

Güncel altın fiyatları şöyle:

Gram altın 1.251,52 TL

Çeyrek altın 2.068,76 TL

Yarım altın 4.136,90 TL

Tam altın 8.273,60 TL

Cumhuriyet altını: 8.428,67 TL

ABD Doları: 19,30TL

Euro: 21,09 TL

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Nisan 2023 güncel fiyatlar

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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Nisan 2023 güncel fiyatlar
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