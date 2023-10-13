Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Ekim 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatları Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle yükseliş sürüyor.
Gram altın, haftanın son işlem gününde 1.683,17 liraya kadar çıktı.
Ons altın ise 1.880 doları zorluyor.
Çeyrek altın ise bu sabah 2.754 lira seviyelerinden 2.781 liraya kadar yükseldi.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.680,50 TL
Çeyrek altın 2.777,26 TL
Yarım altın 5.554,23 TL
Tam altın 11.108,94 TL
Cumhuriyet altını: 11.315,23 TL
ABD doları: 27.79 TL (Saat 10.30 itibariyle)
Euro: 29.31 TL (Saat 10.30 itibariyle)