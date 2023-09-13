Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Eylül 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Eylül 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Altın fiyatlarında dalgalı yatay seyir devam ediyor.
Gram altın, haftanın ortasında dünkü 1.657 lira seviyesinden 1.651 liraya geriledi. Gram altın, piyasalar açıldıktan sonra 1.651 lira seviyesinde bulunuyor.
Altının onsu düne göre 10 dolar gerileyerek, 1.910,27 dolara düştü.
Çeyrek altın ise dünkü 2.738 lira seviyesinden 2.729 liraya düştü.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.654,55 TL
Çeyrek altın 2.734,08 TL
Yarım altın 5.467,10 TL
Tam altın 10.934,11 TL
Cumhuriyet altını: 11.137,16 TL
ABD doları: 26.94 TL (Saat 10.23 itibariyle)
Euro: 28.94 TL (Saat 10.23 itibariyle)