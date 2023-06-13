Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Haziran 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Haziran 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın sabah saatlerinde 1.498,77 liraya çıktı. Ardından düne göre yükselişini sürdürerek 1.495,13 liraya yükseldi.
Ons altın ise düne göre yükselerek 1.963,96 liraya çıktı.
Çeyrek altın ise sabah saatlerinde bir rekor daha kırarak 2.476,90 lirayı gördü.
Serbest piyasada güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.495,26 TL
Çeyrek altın 2.470,77 TL
Yarım altın 4.941,73 TL
Tam altın 9.883,52 TL
Cumhuriyet altını: 10.067,80 TL
ABD Doları: 23.66 TL (Saat 10.15 itibariyle)
Euro: 25,57 TL (Saat 10.15 itibariyle)