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Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Mart 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
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Küresel piyasalar ABD'deki banka iflaslarını izliyor... Altın fiyatları yükselişe geçti.

Güncel altın fiyatları (saat 09.17 itibariyle):

Gram altın 1.147,30 TL

Çeyrek altın 1.895,88 TL

Yarım altın 3.790,78 TL

Tam altın 7.581,57 TL

Cumhuriyet altını: 7.722,36 TL

Döviz kurları (saat 09.17 itibariyle):

ABD Doları 18,95 TL

Euro 20.31 TL