Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Mart 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu? 13 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Küresel piyasalar ABD'deki banka iflaslarını izliyor... Altın fiyatları yükselişe geçti.
Güncel altın fiyatları (saat 09.17 itibariyle):
Gram altın 1.147,30 TL
Çeyrek altın 1.895,88 TL
Yarım altın 3.790,78 TL
Tam altın 7.581,57 TL
Cumhuriyet altını: 7.722,36 TL
Döviz kurları (saat 09.17 itibariyle):
ABD Doları 18,95 TL
Euro 20.31 TL