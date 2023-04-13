Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 13 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Altında yükseliş sürüyor. Altının onsu 2.021,91 dolara çıktı. Gram altın 1.257 lira seviyelerini geçti.
Yükseliş çeyrek altın fiyatlarında rekor üstüne rekor getirdi. Çeyrek altın, 2.077,61 lira seviyesini test etti.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.256,95 TL
Çeyrek altın 2.077,07 TL
Yarım altın 4.154,03 TL
Tam altın 8.273,60 TL
Cumhuriyet altını: 8.461,17 TL
ABD Doları: 19,32TL
Euro: 21,27 TL
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