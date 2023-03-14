  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Mart 2023 güncel fiyatlar
Takip Et

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Mart 2023 güncel fiyatlar

Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başladı. Haftanın ilk gününde 1.167 TL'ye kadar yükselen gram altın fiyatları ikinci günde 1.160 seviyelerinde bulunuyor.

Güncel altın fiyatları (saat 07.00 itibariyle):

Gram altın 1.160,70 TL

Çeyrek altın 1.917,94 TL

Yarım altın 3.836,017 TL

Tam altın 7.672,59 TL

Cumhuriyet altını: 7.815,82 TL

Döviz kurları (saat 07.00 itibariyle):

ABD Doları 18,95 TL

Euro 20.28 TL

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Mart 2023 güncel fiyatlarÇeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Mart 2023 güncel fiyatlarEkonomi

 

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Mart 2023 güncel fiyatlar

Altın Haberleri

Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Mart 2023 güncel fiyatlar
Bu konularda ilginizi çekebilir
Altın