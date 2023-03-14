Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Mart 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Mart 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başladı. Haftanın ilk gününde 1.167 TL'ye kadar yükselen gram altın fiyatları ikinci günde 1.160 seviyelerinde bulunuyor.
Güncel altın fiyatları (saat 07.00 itibariyle):
Gram altın 1.160,70 TL
Çeyrek altın 1.917,94 TL
Yarım altın 3.836,017 TL
Tam altın 7.672,59 TL
Cumhuriyet altını: 7.815,82 TL
Döviz kurları (saat 07.00 itibariyle):
ABD Doları 18,95 TL
Euro 20.28 TL
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