Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 14 Nisan 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Nisan 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
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Güvenli liman olarak kabul edilen altında yükseliş sürüyor.
Çeyrek altın rekor tazeledi. Altının onsu 2.038,91 dolara yükseldi. Gram altın 1.270 lira seviyelerine çıktı. Çeyrek altın, 2.100 seviyesini test etti.
Güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 1.269,99 TL
Çeyrek altın 2.097,54 TL
Yarım altın 4.194,89 TL
Tam altın 8.390,63 TL
Cumhuriyet altını: 8.544,64 TL
ABD Doları: 19,32TL
Euro: 21,27 TL
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