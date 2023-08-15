Çeyrek altın fiyatları ne kadar? 15 Ağustos 2023 güncel fiyatlar
Çeyrek altın, gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Ağustos 2023 güncel çeyrek altın, gram altın, döviz fiyatları.
Gram altın ve çeyrek altın fiyatları yatay hareket ediyor.
Haftanın ikinci işlem gününde gram altın en fazla 1.660 liraya çıktı. Altının onsunda düşüş devam ediyor, ons altın 1.904 dolara seviyesinde.
Çeyrek altın ise dün 2.756 liraya kadar çıktıktan sonra bugün 2734 liraya geriledi.
Serbest piyasada güncel fiyatlar şöyle:
Gram altın 1.656,61 TL
Çeyrek altın 2.737,01 TL
Yarım altın 5.474,30 TL
Tam altın 10.951,29 TL
Cumhuriyet altını: 11.115,15 TL
ABD doları: 27.05 TL (Saat 10.02 itibariyle)
Euro: 29.57 TL (Saat 10.02 itibariyle)